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مكتب نتنياهو: شخصيات أمنية دعمت تحويل الأموال القطرية إلى حماس..

الجمعة 28 فبراير 2025 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
مكتب نتنياهو: شخصيات أمنية دعمت تحويل الأموال القطرية إلى حماس..



القدس المحتلة/سما/

نفى مكتب رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، ما ورد في تقرير صحيفة يديعوت أحرونوت حول وقوف نتنياهو وراء تحويل الأموال القطرية إلى حركة حماس، مؤكدًا أن القرار جاء بدعم شخصيات بارزة في المؤسسة الأمنية.

وأوضح المكتب في بيان صحفي: "فيما يتعلق بالأموال القطرية، كان من بين المبادرين شخصيات رئيسية في المجتمع الأمني، بل دعموا استمرار التحويلات باعتبارها وسيلة لكبح جماح حماس وضمان الهدوء".

وأشار البيان إلى أن هذه الأموال وُجهت للاحتياجات الإنسانية، مثل دفع رواتب المسؤولين، ومساعدة الأسر المحتاجة، وتمويل الكهرباء في القطاع.

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