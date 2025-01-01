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قناة عبرية: الوفد "الإسرائيلي" المفاوضات يحصل على صلاحيات لتمديد الصفقة دون انهاء الحرب على غزة ..

الجمعة 28 فبراير 2025 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: الوفد "الإسرائيلي" المفاوضات يحصل على صلاحيات لتمديد الصفقة دون انهاء الحرب على غزة ..



القدس المحتلة/سما/

ذكرت القناة 14 العبرية، اليوم الجمعة، أن أعضاء الوفد التفاوضي حصلوا على تفويض بتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، التي تشمل استمرار وقف إطلاق النار والإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل دفعات إضافية من إطلاق سراح الاسرى دون الالتزام بانهاء الحرب او البدء بالمرحلة الثانية من الصفقة.

ووفق القناة العبرية، فإن الهدف من ذلك هو التوصل إلى إطلاق سراح المزيد من أسرى ربما في الأيام المقبلة.

وقالت إن هناك تقدير أو أمل في "إسرائيل" أن يكون هذا ممكناً، حيث لا ترغب باستئناف القتال إذ تأمل في إعادة المزيد من الأسرى كجزء من الصفقة.

وأضاف القناة 14، أن حماس لا ترغب بالعودة إلى القتال لأنها تدرك العواقب التي ستكون في انتظارها، وبحسب تقديرات إسرائيلية، لا يزال لدى حماس ما لا يقل عن 20 أسيرًا "إسرائيليًا" على قيد الحياة، لكن هناك إدراكًا بأن تأمين إطلاق سراحهم جميعًا سيكون أمرًا بالغ الصعوبة.

وأوضحت القناة أن الاهتمام حاليًا يتركز على أربعة أسرى هم آباء لأطفال، بالإضافة إلى أسرى آخرين وردت معلومات عن تدهور حالتهم الصحية خلال فترة الأسر لدى المقاومة.

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