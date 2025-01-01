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الأمم المتحدة: الوضع في الضفة الغربية خطير جداً ووصل بالفعل إلى مرحلة الطوارئ

الجمعة 28 فبراير 2025 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: الوضع في الضفة الغربية خطير جداً ووصل بالفعل إلى مرحلة الطوارئ



رام الله/سما/

عبرت الأمم المتحدة عن "القلق الشديد" بشأن الوضع في جميع أنحاء الضفة الغربية، وقالت إن الأحوال وصلت بالفعل إلى مرحلة الطوارئ.

وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، أجيث سونجاي، في تصريح لموقع أخبار الأمم المتحدة: "لم يعد الأمر يتعلق بدق ناقوس الخطر بشأن حالة طوارئ أو عنف وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الضفة الغربية.. لكننا وصلنا بالفعل إلى تلك المرحلة".

وأشار إلى أن هناك 40 ألف نازح من مخيمات جنين وطولكرم وطوباس تم تهجيرهم قسراً من قبل القوات الإسرائيلية، التي قال إنها "تستخدم ما يطلق عليه أساليب ووسائل الحرب بما في ذلك الأسلحة الثقيلة مثل الطائرات المقاتلة، ومؤخرا الدبابات، والصواريخ التي تطلق من على الكتف".

وأضاف سونجاي أنه من خلال الشهادات التي جمعها مكتب حقوق الإنسان، فإنه "يُطلب من الناس مغادرة المخيمات في تلك المناطق بأسرع وقت ممكن، وأن العودة ليست خياراً"، مضيفا أنه "إذا نظرت إلى الرسالة العامة التي يصدرها وزراء إسرائيليون فإنها تقول إن الفلسطينيين لا يستطيعون العودة لمدة عام تقريباً".

كما أشار مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى قضايا أخرى منها عنف المستوطنين، و"القيود الشديدة على حركة الناس".

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