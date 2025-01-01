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الرجوب يضع وزير الخارجية التركي في صورة آخر المستجدات السياسية

الجمعة 28 فبراير 2025 09:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يضع وزير الخارجية التركي في صورة آخر المستجدات السياسية



انقرة/سما/

أطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفريق جبريل الرجوب، وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية.

ووضع الرجوب الوزير فيدان في صورة الأوضاع التي يعيشها شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل التوسع في السياسة الاستعمارية لدولة الاحتلال والهادفة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه والسيطرة على الأرض وخاصة بعد تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين الأخيرة الداعية لضم الضفة الغربية.

كما وضع الرجوب الوزير فيدان، في صورة ما تشهده الضفة الغربية من عدوان متواصل يستهدف المحافظات كافة، ومخيمات اللاجئين بشكل خاص.

وثمن الرجوب خلال اللقاء، الدعم التركي الكبير لأبناء شعبنا في قطاع غزة خلال حرب الإبادة، مؤكدا في هذا السياق ضرورة العمل مع الأطراف الدولية كافة لتثبيت وقف إطلاق النار.

بدوره، أكد الوزير فيدان، ضرورة العمل لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية بشكل عاجل وتحت قيادة الرئيس محمود عباس، لافتا في هذا السياق إلى أن تحقيق الوحدة هو عنصر أساسي لمواجهة سياسية التهجير والضم.

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