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عناوين الصحف الفلسطينية

الجمعة 28 فبراير 2025 09:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الجمعة، في عناوينها، استشهاد شاب 25 عاما برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة، واستمرار العدوان على جنين وطولكرم ومخيماتها.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

الاحتلال يغتال شابا في مخيم بلاطة ويواصل عدوانه على جنين وطولكرم ومخيماتها

نابلس... سنة تتنفس من جراحها وذاكرة يومية للشهداء وساحة لعدوان بزمن مفتوح

الوزير عساف: قطعنا شوطا فيما يخص العلاوة الخاصة بالإعلام الرسمي مع ديوان الموظفين

"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل تستنسخ انتهاكات غزة في الضفة الغربية

تظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن رفضا للإبادة الجماعية

الرجوب يضع وزير الخارجية التركي في صورة آخر المستجدات السياسية

جنوب افريقيا وكولومبيا وماليزيا: حرب الإبادة في غزة أثبتت فشل النظام الدولي

نائل البرغوثي حرا بعد 45 عاما من الاعتقال بسجون الاحتلال

الأيام:

استشهاد شاب في مخيم بلاطة والعدوان يتواصل على جنين وطولكرم

11  جريحاً برصاص الاحتلال ومخلفاته وانتشال جثامين 17 شهيداً في قطاع غزة

المرحلة الأولى من التبادل تكتمل بإفراج الاحتلال عن 45 طفلاً وامرأة

نائل البرغوثي حراً بعد 45 عاماً في سجون الاحتلال

فيلم "حالة عشق".. رصد حرب الإبادة عبر مشاهدات غسان أبو ستة وذاكرته

القدس:

مواكب الحرية.. تتوالى أسبوعيا

العدوان يتواصل على جنين طولكرم

اغتيال شاب في بلاطة وتشييع شهيد في طولكرم

انتشال جثامين 17 شهيدا وإصابة 19 بمخلفات الاحتلال

"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل تستنسخ انتهاكات غزة في الضفة

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