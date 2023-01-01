  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

40 يوما على وقف إطلاق النار في غزة..خروقات اسرائيلية وانتشال شهداء وجرحى

الجمعة 28 فبراير 2025 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
40 يوما على وقف إطلاق النار في غزة..خروقات اسرائيلية وانتشال شهداء وجرحى



غزة /سما/

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لملف وقف إطلاق النار في قطاع غزة في اليوم الأربعين لوقف إطلاق النار. 

وأطلقت الآليات الإسرائيلية النار صباح اليوم الجمعة شرقي بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة. 

وأصيبت طفلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. 

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة وصول مشافي قطاع غزة سبعة عشر شهيداً وانتشال 19 إصابة خلال الـ 48 ساعة الماضية. 

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48,365 شهيداً و111,780 إصابة منذ السابع من أكتوبر لعام 2023. 

وتنتهي يوم الأحد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار بين المقاومة وجيش الاحتلال في ظل مساعي دولية لتمديد المرحلة الأولى أو التوصل لاتفاق حول المرحلة الثانية. 

ومن المفترض انسحاب جيش الاحتلال من محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر في نهاية المرحلة الأولى، لكن التصريحات الإسرائيلية تشير إلى عكس ذلك. 

الأكثر قراءة اليوم

وزير إسرائيلي يكشف عن الشروط الـ 4 التي وضعتها “تل أبيب” على الطاولة مقابل انسحاب جيشها من محور “فيلادلفيا”

ردا على رفضها خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين.. إسرائيل تدرس معاقبة مصر ورفع سعر الغاز المباع لها..

رئيس الأركان الإسرائيلي: قلقون للغاية بشأن “التهديد الأمني” من مصر التي تملك جيشًا كبيرًا

10 اصابات في عملية دهس قرب الخضيرة واستشهاد المنفذ…

تصريحات أبو مرزوق: الواقعية السياسية وفقه التخذيل.. د. أحمد يوسف

السيسي وميلوني يؤكدان على بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين

ضمن “مسابقة” الفاشيّة الصهيونيّة.. مطربٌ ومُلحّنٌ إسرائيليٌّ يتفاخر بجرائمه في لبنان ويدعو لقتل الفلسطينيين بغزّة حرقًا بالبنزين..

الأخبار الرئيسية

ترامب: حلول جيدة جداً قادمة في غزة

السيسي وميلوني يؤكدان على بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين

بحضور ممثلين عن الجانب الامريكي..وصول وفدي إسرائيل وقطر إلى مصر لاستكمال "اتفاق غزة"

نتائج تحقيق الجيش الاسرائيلي في هجوم الـ 7 من اكتوبر..فشل كبير وحماس سيطرت على فرقة غزة خلال ساعات وخططت لتحرير فلسطين..

منذ وقف إطلاق النار..الأونروا : قدمنا مساعدات غذائية لأكثر من 2 مليون مواطن وخيام وملابس وفراش لأكثر من نصف مليون آخرين في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية