40 يوما على وقف إطلاق النار في غزة..خروقات اسرائيلية وانتشال شهداء وجرحى

غزة /سما/

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لملف وقف إطلاق النار في قطاع غزة في اليوم الأربعين لوقف إطلاق النار.

وأطلقت الآليات الإسرائيلية النار صباح اليوم الجمعة شرقي بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأصيبت طفلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة وصول مشافي قطاع غزة سبعة عشر شهيداً وانتشال 19 إصابة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48,365 شهيداً و111,780 إصابة منذ السابع من أكتوبر لعام 2023.

وتنتهي يوم الأحد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار بين المقاومة وجيش الاحتلال في ظل مساعي دولية لتمديد المرحلة الأولى أو التوصل لاتفاق حول المرحلة الثانية.

ومن المفترض انسحاب جيش الاحتلال من محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر في نهاية المرحلة الأولى، لكن التصريحات الإسرائيلية تشير إلى عكس ذلك.