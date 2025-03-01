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طقس فلسطين : ارتفاع على الحرارة الجمعة وعواصف السبت

الجمعة 28 فبراير 2025 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : ارتفاع على الحرارة الجمعة وعواصف السبت



رام الله/سما/

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو يوم الجمعة صافيا بوجه عام ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردأ نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا وبارد الى شديد البرودة وتسقط باذن الله زخات من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً ، الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت 01/03/2025: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط بمشيئة الله زخات من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا ، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

الاحد 02/03/2025: يكون الجو غائماً جزئياً وباردأ نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاثنين 03/03/2025: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم و لطيفاً في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة ، الرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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