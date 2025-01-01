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ترامب: حلول جيدة جداً قادمة في غزة

الجمعة 28 فبراير 2025 09:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: حلول جيدة جداً قادمة في غزة



واشنطن / وكالات /

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب "إننا نعمل بجهد في الشرق الأوسط وغزة وسوف نخرج بحلول جيدة جدا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر ، مقطع فيديو في حسابه على موقع تروث سوشيال، في وقت متأخر الثلاثاء، يبدو أنه تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، للترويج لتحويل غزة إلى منتجع مشابه لما في دولة خليجية، ويضم تمثالًا ذهبيًا لنفسه، وإيلون ماسك يأكل الحمص، وقادة أمريكيين وإسرائيليين عراة الصدر مستلقين على الشاطئ. في وقت يغني صوت على إيقاع راقص: "لا مزيد من الأنفاق، لا مزيد من الخوف، ترامب غزة هنا أخيرًا!" .

واقترح الرئيس الأمريكي طرد 2.1 مليون فلسطيني من غزة، وتحويل القطاع إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، مملوكة للولايات المتحدة.

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