جنود الاحتلال يرسمون "نجمة داوود "على أيدي الأطفال في الخليل

الخليل/سما/



شهدت مدينة الخليل حادثتين غير عاديتين تورط فيهما جنود مما يسمى " حرس الحدود". في الحادثة الأولى، قام الجنود برسم نجمة داوود وكتابة كلمة "إسرائيل" على أيدي أطفال فلسطينيين ، ما أدى إلى استجواب الجنود وفتح تحقيق في تصرفهم الذي وصف بأنه "غير مهني".

وزعم الجنود أن الأطفال هتفوا بشعارات تحريضية على الجنود، من بينها "اذبحوا اليهود" وأشادوا بحماس قائلين "لقد هُزمنا". "وردا على ذلك، رسم المقاتلون نجمة داوود على أيديهم"، بحسب ما ورد.

قبل نحو أسبوعين، وقعت حادثة غير عادية أخرى، عندما ظهر في تسجيل مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي الفلسطينية، جندي من حرس الحدود وهو يدخل مركز شرطة تابع لقوات الأمن الفلسطينية في منطقة الخليل ويضرب قائد المركز.