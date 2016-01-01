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السيسي وميلوني يؤكدان على بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين

الخميس 27 فبراير 2025 11:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي وميلوني يؤكدان على بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين



القاهرة/سما/

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني على أهمية بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة دون أي تهجير للفلسطينيين من أرضهم أو تصفية للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري من رئيسة الوزراء الإيطالية تناولا فيه العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا المشتركة وتبادلا الآراء حول تطورات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة.

وشهد الاتصال التأكيد على أهمية قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته لحماية الشعب الفلسطيني ودعم جهوده لإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية عن حرصها على الاستماع إلى رؤية الرئيس المصري بشأن الجهود المصرية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين وجهود إنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية لحماية أهالي قطاع غزة من المأساة الإنسانية التي يواجهونها.

وأكد الرئيس المصري ورئيسة وزراء إيطاليا خلال الاتصال على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، "خصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وقطاع الطاقة بما يتماشى مع تطلعات الشعبين الصديقين"، وفق بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي.

وتناول الاتصال التأكيد على ضرورة تكثيف التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا في مجابهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأشادت رئيسة الوزراء الإيطالية بالجهود التي تبذلها مصر في مجابهة الهجرة غير الشرعية والتي ترتب عليها عدم خروج أية مراكب تحمل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية منذ عام 2016.

وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية أن تلك الجهود التي تبذلها مصر لمجابهة الهجيرة غير الشرعية "محل تقدير من الدول الأوروبية".

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