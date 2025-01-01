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بحضور ممثلين عن الجانب الامريكي..وصول وفدي إسرائيل وقطر إلى مصر لاستكمال "اتفاق غزة"

الخميس 27 فبراير 2025 11:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
بحضور ممثلين عن الجانب الامريكي..وصول وفدي إسرائيل وقطر إلى مصر لاستكمال "اتفاق غزة"



القاهرة/سما/

أفادت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، بأن وفدين من إسرائيل وقطر وصلا إلى القاهرة، لاستكمال المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بمشاركة ممثلين عن الجانب الأمريكي.

وأضافت "الاستعلامات" يوم الخميس، أن الأطراف المعنية بدأت مباحثات مكثفة لبحث المراحل التالية من اتفاق التهدئة، وسط جهود متواصلة لضمان تنفيذ التفاهمات المتفق عليها.

وأوضحت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أن الوسطاء يبحثون سبل تعزيز إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة السكان ودعم الاستقرار بالمنطقة.

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