منذ وقف إطلاق النار..الأونروا : قدمنا مساعدات غذائية لأكثر من 2 مليون مواطن وخيام وملابس وفراش لأكثر من نصف مليون آخرين في غزة

غزة/سما/

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا" انه منذ بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 19 كانون الثاني، أحرزت الوكالة تقدما منقطع النظير في تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحتاجين هناك. وواصلت فرق الوكالة، التي تعد العمود الفقري للعملية الإنسانية في غزة، العمل على مدار الساعة من أجل إيصال المساعدات وتقديم الخدمات للسكان الذين أنهكهم 15 شهرا من القصف المستمر والنزوح القسري ونقص الإمدادات الحيوية.

وفي حديثه من أحد المراكز الصحية التابعة للأونروا في جنوب غزة، قال سام روز، القائم بأعمال مدير دائرة شؤون الأونروا في غزة: "إن هذا يعكس التزام الأونروا بدعم العائلات في غزة خلال هذه الأزمة الإنسانية غير المسبوقة. وعلى الرغم من كل التحديات السياسية واللوجستية التي تواجهها الوكالة، إلا أن الأونروا لا تزال مصممة على مواصلة مهمتها في تقديم الخدمات الأساسية للعائلات التي تحتاجها الآن أكثر من أي وقت مضى".

وفي إنجاز هام، وبالتنسيق الوثيق مع الشركاء الآخرين في المجال الإنساني، قدمت الأونروا الآن مساعدات غذائية لمليوني شخص، أو ما يزيد عن 90% من السكان، ما ساعد على تحسين الأمن الغذائي بشكل طفيف. وفي مجال الصحة، أعادت الأونروا الوصول إلى الخدمات لحوالي 180 ألف شخص في خان يونس ورفح ومدينة غزة من خلال إعادة فتح المراكز الصحية.

وبالإضافة إلى ذلك، قامت فرق الاونروا بتزويد أكثر من نصف مليون شخص بالبطانيات والفرشات والحصائر الأرضية والملابس ومعدات الطهي والأقمشة المشمعة للحماية من المطر. ومن أجل دعم الناس بالمأوى، قامت الأونروا بتزويد حوالي 64 ألف شخص بالخيام.

ويأتي ذلك وسط تقارير تفيد بوفاة ستة أطفال حديثي الولادة بسبب الطقس البارد في قطاع غزة خلال الساعات الاثنتان والسبعين الماضية.

وحثت الوكالة على مواصلة التضامن العالمي من أجل أن يتلقى سكان غزة الدعم الذي يحتاجونه لإعادة بناء حياتهم.

وختم روز حديثه بالقول: "لأول مرة منذ بدء الحرب، تمكنت الأونروا من تقديم المساعدات والخدمات على نطاق واسع، ما أدى إلى تخفيف معاناة مليوني شخص موضحا إن وقف إطلاق النار يجب أن يستمر حتى تتمكن جميع الوكالات الإنسانية من مواصلة هذه الجهود ويجب دعم الأونروا لمواصلة عملها في جميع أنحاء قطاع غزة".