10 اصابات في عملية دهس قرب الخضيرة واستشهاد المنفذ…

القدس المحتلة/سما/

أُصيب 10 إسرائيليين، اليوم الخميس 27-2-2025، بعضهم بحال الخطر خلال عملية دهس وطعن مزدوجة وقعت على طريق كركور قرب مدينة الخضيرة شمال فلسطين المحتلة.

وسائل إعلام إسرائيلية قالت: 10 إصابات جراء عملية الدهس عند طريق برديس حنا - كركور. تم تصنيف إصابة واحدة بالحرجة و4 إصابات بين متوسطة وخطيرة، و5 إصابات مختلفة فيما قالت اذاعة جيش الاحتلال بانه قد تم تصفية منفذ العملية.

وقالت القناة 13 العبرية: "الشرطة اعترضت المركبة التي نفذت عملية الدهس بموقع آخر وأطلقت عليها النار". بحسب وقولها.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر بالشرطة: "تعرض رجلي شرطة للطعن خلال عملية الدهس جنوب حيفا".

ومن جانبها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية: "إن سيارة صدمت عدد من الأشخاص عند طريق برديس حنا - كركور شمال شرق الخضيرة، خلفية الحدث قيد التحقيق.

وأضافت وسائل الإعلام العبرية: الشرطة الإسرائيلية تتعامل مع الدهس عند طريق برديس حنا - كركور على أنه هجوم".