الإفراج عن 46 طفلا وامرأتين ضمن تبادل الاسرى

غزة /سما/

أفرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الخميس عن 46 طفلا فلسطينيا وامرأتين من سجونها.

وياتي الإفراج عن الدفعة السابعة لصفقة التبادل مقابل الإفراج عن ثماني جثامين لأسرى إسرائيلين في قطاع غزة.

وبالافراج عن الأطفال والامرأتين تنتهي عملية التبادل بين المقاومة واسرائيل والي شملت الأفراح عن ٣٣ اسير اسرائيلي حي وميت مقابل إطلاق سراح ١٧٠٠ اسير فلسطيني بينهم ٣٠٠ محكومين بالسجن المؤبد والف ممن اعتقدوا بعد السابع من اكتوبر .

واعلنت دائرة الأسرى والشهداء بحركة حماس انه مع انتهاء الدفعة الثامنة اليوم؛ يفرج عن جميع أسيرات غزة والأسرى الأطفال؛ والمقاومة وفية بوعدها بتبييض كافة الأسيرات والأطفال من السجون.