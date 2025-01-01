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الجيش الإسرائيلي يغتال شابًّا فِلسطينيًّا ويحتجز جثمانه خلال اقتحام مخيم “بلاطة”

الخميس 27 فبراير 2025 03:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يغتال شابًّا فِلسطينيًّا ويحتجز جثمانه خلال اقتحام مخيم “بلاطة”



نابلس/سما/

اغتال الجيش الإسرائيلي، الخميس، شابا فلسطينا واحتجز جثمانه، خلال اقتحام مخيم بلاطة للاجئين شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت اليوم (الخميس) شابا خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس (…) واحتجزت جثمانه”.
بدورها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان وصل الأناضول: “الهيئة العامة للشؤون المدنية (جهة التواصل مع الجانب الإسرائيلي) تبلغ باستشهاد الشاب محمود إبراهيم سناقرة (25 عاما)، برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة”.
فيما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عبر بيان، بأن “طواقمها تعاملت مع 3 إصابات، بينها إصابتان بالرصاص الحي وثالث جراء الاعتداء بالضرب”.

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