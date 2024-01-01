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وزير الحرب الإسرائيلي: محور “فيلادلفيا” سيبقى منطقة عازلة مثل حدود لبنان وسوريا

الخميس 27 فبراير 2025 03:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الحرب الإسرائيلي: محور “فيلادلفيا” سيبقى منطقة عازلة مثل حدود لبنان وسوريا



القدس المحتلة/سما/

أكد وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس الخميس أن قواته “ستبقى إلى أجل غير مسمى” في المنطقة العازلة على طول الحدود مع لبنان وان انتشارها هناك “مرتبط بالوضع”.
وقال كاتس خلال مؤتمر لقادة المجالس الإقليمية في إسرائيل “هناك منطقة عازلة (على الحدود مع لبنان)، لم يكن الأمر سهلا لكنني تمسكت بموقفي، حصلنا على ضوء أخضر أميركي، قدمنا لهم خريطة وسنبقى إلى أجل غير مسمى، الأمر يعتمد على الوضع لا على الوقت”.
واعتبر أن محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر سيبقى “منطقة عازلة”، وذلك في انتهاك واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الراهن.
ونقلت القناة “12” الإسرائيلية عن كاتس قوله: “سيبقى محور فيلادلفيا منطقة عازلة تماما كما هو الحال في (حدود إسرائيل مع الجارتين) لبنان وسوريا”.

وضمن ادعاءات إسرائيلية متكررة بتهريب أسلحة ومواد أخرى من مصر إلى قطاع غزة المحاصر، أضاف كاتس: “رأيت عددا لا بأس به من الأنفاق تخترق فيلادلفيا، بعضها كان مغلقا والآخر مفتوحا”.
ومرارا نفت كل من مصر وحركة “حماس” وجود أي أنفاق بمنطقة محور فيلادلفيا التي يحتلها الجيش الإسرائيلي منذ مايو/ أيار 2024، ضمن حرب إبادة جماعية على غزة.

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