ردا على رفضها خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين.. إسرائيل تدرس معاقبة مصر ورفع سعر الغاز المباع لها..

القدس المحتلة/سما/

قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل سترفع أسعار الغاز لمصر ردا على رفض القاهرة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" إنه على خلفية التقارير التي تتحدث عن تعزيز الجيش المصري وجوده في سيناء ورفض مصر المشاركة في مستقبل قطاع غزة، سعت القاهرة إلى زيادة وارداتها من الغاز الإسرائيلي. ووافقت إسرائيل، لكنها طالبت برفع السعر، وهو ما أثار غضبا في مصر، حيث أكدوا أن الأمر كان ابتزازا سياسيا.

فيما قال موقع "حداشوت كيبا" (Kipa) الإخباري الإسرائيلي، إن مصر فوجئت بالشرط الذي وضعته إسرائيل، بزيادة السعر بنسبة 40%، مما أشعل غضب المصريين، وأكدوا أن إسرائيل تحاول ابتزازهم سياسياً بشأن غزة.

وأشار الموقع العبري إلى أنه قد تزايدت في الأسابيع الأخيرة التقارير عن استعدادات استثنائية يقوم بها الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء، إلى جانب تسارع عمليات التسليح والتهديدات في وسائل الإعلام المصرية.

وفي المقابل، ظهرت أصوات في إسرائيل تحذر من خوف حقيقي من اندلاع حرب مع مصر.

فيما زعم الدكتور إيال بينكو، الخبير في شؤون الاستخبارات والعالم العربي من جامعة بار إيلان الإسرائيلية، لـ"حداشوت كيبا"، أنه رغم الضجيج الإعلامي، فإن هذا ليس خوفا من مفاجأة مصرية جديدة كالتي حدثت في حرب "يوم الغفران".

وردا على سؤال عما إذا كان هذا تحضيرا لهجوم مصري مفاجئ، قال بينكو: "في رأيي، لا تزال مصر في موقف دفاعي، يعود إلى فترة ما بعد الاتحاد السوفييتي، إنها تسعى إلى الاستقرار من خلال بناء جيش ضخم، على الرغم من أن هذا يشكل عبئا كبيرا على اقتصادها، فيجب أن نستمر في مراقبة التطورات، ولكن في الوقت الحالي يبدو أنهم ليس لديهم مصلحة في بدء صراع مع إسرائيل".