  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مسؤول أمريكي يطلق اسم “يهودا والسامرة” على الضفة الغربية

الخميس 27 فبراير 2025 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول أمريكي يطلق اسم “يهودا والسامرة” على الضفة الغربية



واشنطن / وكالات /

أصدر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي برايان ماست، تعليمات لموظفي اللجنة باستخدام الاسم العبري “يهودا والسامرة” على الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وبحسب وثيقة حصلت عليها منصة الأخبار الأميركية “أكسيوس” من مصدر مطّلع، فقد تم إرسال طلب ماست إلى 50 عضواً جمهورياً من موظفي اللجنة.
وقال ماست في تعليماته غير الملزمة للأعضاء الديمقراطيين: “انطلاقا من روابطنا مع إسرائيل (..) ستقوم لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بالإشارة إلى الضفة الغربية باستخدام اسم يهودا والسامرة بكافة المراسلات الرسمية”.
وادعى ماست أن “جذور اليهود في هذه المنطقة تعود إلى مئات السنين”، زاعما بالقول: “كممثلين للشعب الأمريكي يجب علينا أن نكون جزءاً من إيقاف موجة معاداة السامية التي يجب إدانتها، والاعتراف بحق إسرائيل في الأراضي التي هي مهد الحضارة اليهودية”.

ويعرف ماست بمواقفه المؤيدة لإسرائيل، وكان قد دعم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها تل أبيب في غزة، وحضر إلى الكونغرس العام الماضي مرتدياً زياً عسكرياً إسرائيلياً.
وفي الأشهر الأخيرة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته عن نيتهم ضم الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
كما وافق البرلمان الإسرائيلي في وقت سابق من هذا الشهر على اقتراح لتغيير اسم الضفة الغربية المحتلة إلى “يهودا والسامرة”.

من جهة أخرى، يشير المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة إلى المنطقة المحتلة منذ عام 1967 بالضفة الغربية، ولا يعترف بالسيادة الإسرائيلية عليها وفقاً للقانون الدولي.
ويعيش في الضفة الغربية نحو 3 ملايين فلسطيني، إلى جانب نصف مليون إسرائيلي قاموا بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والاستيطان فيها.

الأكثر قراءة اليوم

فيديو ترامب المستفز عن غزة يثير سخطا واسعا شمل أنصاره يتقدمهم الإنجيليون (شاهد)

مصر ترد على خطة لابيد بشأن غزة

لبيد : تحدثت مع زعيمٍ خليجيٍّ عن خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين وأبلغني بأنّه كان ومازال متحمسًا لها

أسيرة سابقة في مجلس الأمن: القصف على غزة كاد يفقدني حياتي (شاهد)

تفاصيل صادمة من داخل القيادة السورية حول سقوط الجولان

هكذا تسخر كاتبة إسرائيلية من تعاطي العرب مع شهر رمضان..

واشنطن بوست: سلاح “حماس” يعرقل محادثات المرحلة التالية لوقف إطلاق النار

الأخبار الرئيسية

ردا على رفضها خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين.. إسرائيل تدرس معاقبة مصر ورفع سعر الغاز المباع لها..

رئيس الأركان الإسرائيلي: قلقون للغاية بشأن “التهديد الأمني” من مصر التي تملك جيشًا كبيرًا

وزير إسرائيلي يكشف عن الشروط الـ 4 التي وضعتها “تل أبيب” على الطاولة مقابل انسحاب جيشها من محور “فيلادلفيا”

الكشف عن شروط "حماس" لتمديد المرحلة الاولى من صفقة التبادل ..

تقرير : جهود للوسطاء لتمديد المرحلة الأولى من الهدنة واسرائيل تؤكد عدم انسحابها من محور فيلادلفيا..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية