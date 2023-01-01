  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

وزير إسرائيلي يكشف عن الشروط الـ 4 التي وضعتها “تل أبيب” على الطاولة مقابل انسحاب جيشها من محور “فيلادلفيا”

الخميس 27 فبراير 2025 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير إسرائيلي يكشف عن الشروط الـ 4 التي وضعتها “تل أبيب” على الطاولة مقابل انسحاب جيشها من محور “فيلادلفيا”



القدس المحتلة/سما/

حدد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، الخميس، 4 شروط لانسحاب الجيش من محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر.
ويتعين على إسرائيل أن تبدأ السبت المقبل الانسحاب من المحور في اليوم الأخير من المرحلة الأولى (مدتها 42 يوما) لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى مع “حماس”، وتستكمل الانسحاب بما لا يتجاوز اليوم الخمسين للاتفاق بمعنى أن يتم الانسحاب خلال 8 أيام.
لكن كوهين قال لهيئة البث الإسرائيلية ردا على سؤال إن كانت إسرائيل ستنسحب من محور فيلادلفيا يوم السبت: “نحن بحاجة إلى تلخيص الشروط قبل حدوث ذلك”.
وأضاف: “لدينا أربعة شروط وهي، إعادة الرهائن، وطرد حماس، ونزع السلاح من غزة، والسيطرة الكاملة” في إشارة الى مطلب إسرائيل بالسيطرة الأمنية الكاملة على غزة.

وفي مايو/ أيار 2024 احتلت إسرائيل محور فيلادلفيا والجانب الفلسطيني من معبر رفح البري بين غزة ومصر، وهو ما ترفضه الفصائل والسلطة الفلسطينية والقاهرة.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض بشأن المرحلة التالية قبل انتهاء المرحلة الراهنة.
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

الأكثر قراءة اليوم

فيديو ترامب المستفز عن غزة يثير سخطا واسعا شمل أنصاره يتقدمهم الإنجيليون (شاهد)

مصر ترد على خطة لابيد بشأن غزة

لبيد : تحدثت مع زعيمٍ خليجيٍّ عن خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين وأبلغني بأنّه كان ومازال متحمسًا لها

أسيرة سابقة في مجلس الأمن: القصف على غزة كاد يفقدني حياتي (شاهد)

تفاصيل صادمة من داخل القيادة السورية حول سقوط الجولان

واشنطن بوست: سلاح “حماس” يعرقل محادثات المرحلة التالية لوقف إطلاق النار

هكذا تسخر كاتبة إسرائيلية من تعاطي العرب مع شهر رمضان..

الأخبار الرئيسية

ردا على رفضها خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين.. إسرائيل تدرس معاقبة مصر ورفع سعر الغاز المباع لها..

رئيس الأركان الإسرائيلي: قلقون للغاية بشأن “التهديد الأمني” من مصر التي تملك جيشًا كبيرًا

الكشف عن شروط "حماس" لتمديد المرحلة الاولى من صفقة التبادل ..

تقرير : جهود للوسطاء لتمديد المرحلة الأولى من الهدنة واسرائيل تؤكد عدم انسحابها من محور فيلادلفيا..

المرحلة الاولى من الصفقة انتهت : 1,700 أسير أفرج عنهم بينهم 700 من أصحاب المؤبدات ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية