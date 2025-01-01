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"الجنائية الدولية" تلغي مذكرة توقيف القائد في حماس محمد الضيف ..

الخميس 27 فبراير 2025 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الجنائية الدولية" تلغي مذكرة توقيف القائد في حماس محمد الضيف ..



لاهاي /وكالات/

 ألغت المحكمة الجنائية الدولية اليوم مذكرة التوقيف الصادرة بحق القائد العام السابق لكتائب القسام محمد الضيف الذي استُشهد في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة العام الماضي.

وجاء قرار المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا بعد أن أبلغ المدعون القضاة في وقت سابق من هذا الشهر أن لديهم “معلومات كافية وموثوقة” تفيد بأن الضيف قضى في تموز/يوليو في غزة.

وقال القاضي نيكولا غيو في قرار مكتوب إنه “بناء على ذلك، قررت الغرفة إنهاء الإجراءات ضد الضيف وإبطال مذكرة التوقيف الصادرة بحقه”.

وأضاف القاضي غيو أن الأمر “لا يمس إمكانية إقامة المزيد من الإجراءات إذا توافرت معلومات تشير إلى أن الضيف لا يزال حيا”.

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