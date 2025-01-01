الكشف عن شروط "حماس" لتمديد المرحلة الاولى من صفقة التبادل ..

غزة / سما/

قال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع أنهم مستعدون لتمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل أو دمج المرحلتين - أمام خطوطنا الحمراء".

وبحسب قوله فإن حماس تطالب بانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من غزة، فضلا عن إنهاء الحرب بالتزام دولي، وإعادة إعمار القطاع.

وقالت حماس صباح اليوم بعد تسليم الرهائن الأربعة القتلى إن إسرائيل "ليس لديها خيار سوى البدء بالمفاوضات" بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة.

وجاء في بيان نشرته حماس على حسابها على تطبيق "تيليجرام": "فرضنا عملية تسليم جثث أسرى العدو بالإفراج عن أسرانا الأبطال، ولا خيار أمام إسرائيل سوى البدء بالمفاوضات بشأن المرحلة الثانية".