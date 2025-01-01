  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الكشف عن شروط "حماس" لتمديد المرحلة الاولى من صفقة التبادل ..

الخميس 27 فبراير 2025 09:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن شروط "حماس" لتمديد المرحلة الاولى من صفقة التبادل ..



غزة / سما/

قال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع أنهم مستعدون لتمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل أو دمج المرحلتين - أمام خطوطنا الحمراء".

وبحسب قوله فإن حماس تطالب بانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من غزة، فضلا عن إنهاء الحرب بالتزام دولي، وإعادة إعمار القطاع.

وقالت حماس صباح اليوم بعد تسليم الرهائن الأربعة القتلى إن إسرائيل "ليس لديها خيار سوى البدء بالمفاوضات" بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة.

وجاء في بيان نشرته حماس على حسابها على تطبيق "تيليجرام": "فرضنا عملية تسليم جثث أسرى العدو بالإفراج عن أسرانا الأبطال، ولا خيار أمام إسرائيل سوى البدء بالمفاوضات بشأن المرحلة الثانية".

الأكثر قراءة اليوم

فيديو ترامب المستفز عن غزة يثير سخطا واسعا شمل أنصاره يتقدمهم الإنجيليون (شاهد)

مصر ترد على خطة لابيد بشأن غزة

نتنياهو: غزة أكبر سجن مفتوح على وجه الأرض لذا سمحنا لسكانها بالمغادرة دون دفع شيء وهدفنا القضاء على “حماس”

لبيد : تحدثت مع زعيمٍ خليجيٍّ عن خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين وأبلغني بأنّه كان ومازال متحمسًا لها

أسيرة سابقة في مجلس الأمن: القصف على غزة كاد يفقدني حياتي (شاهد)

تفاصيل صادمة من داخل القيادة السورية حول سقوط الجولان

واشنطن بوست: سلاح “حماس” يعرقل محادثات المرحلة التالية لوقف إطلاق النار

الأخبار الرئيسية

تقرير : جهود للوسطاء لتمديد المرحلة الأولى من الهدنة واسرائيل تؤكد عدم انسحابها من محور فيلادلفيا..

المرحلة الاولى من الصفقة انتهت : 1,700 أسير أفرج عنهم بينهم 700 من أصحاب المؤبدات ..

شاهد..استقبال جماهيري لأسرى فلسطينيين برام الله بعد تأخير عدة ايام..

الاحتلال الاسرائيلي يفرج عن الدفعة السابعة من الاسرى الفلسطينيين

مصر ترد على خطة لابيد بشأن غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية