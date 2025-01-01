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طقس فلسطين : أجواء صافية وباردة نسبيا

الخميس 27 فبراير 2025 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء صافية وباردة نسبيا



رام الله / سما/

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الخميس، صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافيا بوجه عام وبارد الى شديد البرودة، الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد الجمعة صافيا بوجه عام ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط بمشيئة الله زخات من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الأحد: يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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