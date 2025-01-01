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تقرير : جهود للوسطاء لتمديد المرحلة الأولى من الهدنة واسرائيل تؤكد عدم انسحابها من محور فيلادلفيا..

الخميس 27 فبراير 2025 09:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير : جهود للوسطاء لتمديد المرحلة الأولى من الهدنة واسرائيل تؤكد عدم انسحابها من محور فيلادلفيا..



القدس المحتلة / سما/

نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن مصادر قولها إن وقف إطلاق النار في غزة سيستمر ولن ينهار رغم الافتقار إلى الاتفاق بشأن الخطوات التالية.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن الوسطاء يسعون حاليا لتمديد المرحلة الأولى من هدنة غزة.

وبينت الصحيفة أن المفاوضات تركز على تبادل مزيد من المحتجزين الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين.

وأكدت أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاقات حتى الآن مما يثير مخاوف من عودة الحرب.

وأشارت الصحيفة الى أن إسرائيل أبلغت الوسطاء أنها لن تنسحب من محور فيلادلفيا.

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