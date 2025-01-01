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اليوم 39 من وقف النار: أسرى غزة يصلون المشفى الاوروبي ..

الخميس 27 فبراير 2025 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليوم 39 من وقف النار: أسرى غزة يصلون المشفى الاوروبي ..



غزة / سما/

وصلت ١٢ حافلة تقل مئات الاسرى الفلسطينيين من قطاع غزة بعد تحررهم من سجون الاحتلال.

ووصل بالإضافة الى ال ٤٤٥ اسير من الذين اعتقلوا بعد السابع من اكتوبر ١٢ اسير من المؤبدات بينهم عميد أسرى قطاع غزة ضياء الآغا الذي أمضى ٣٣ عام.

ونقلت حافلات الصليب الأحمر الاسرى المحررين الساعة الخامسة فجرا إلى المشفى الأوروبي جنوب شرق خان يونس حيث كان في استقبالهم ذويهم ومئات الفلسطينيين.

ونقل الصليب الأحمر عدد من الاسرى بسيارات الإسعاف نظرا لتدهور وضعهم الصحي.

وأطلق الفلسطينيون النار في الهواء احتفالا بتحرير الاسرى بعد اسبوع من المماطلة الاسرائيلية.

واستمرت الخروقات الاسرائيلية في مناطق قطاع غزة في اليوم ال٣٩ من وقف إطلاق النار.

واصيب اثنين من المواطنين برصاص الاحتلال وسط مدينة رفح جنوب القطاع.

وشن طيران الاحتلال ثلاث غارات جنوب وشرق مدينة خان يونس بزعم استهداف مكان أطلق منه صاروخ وسقط في نفس المكان.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني بمحافظة خان يونس جثماني شهيدين من منزلين لعائلة "السوري" بمنطقة الحاووز ومنزل لعائلة "الأسطل" بمنطقة البلد.

وارتقى شهيدان جراء انفجار مخلفات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

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