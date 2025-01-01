ترامب: إسرائيل ستقرر بشأن اتفاق غزة والاتحاد الأوروبي تأسس لتدمير اميركا

واشنطن / وكالات/

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الاتحاد الأوروبي تأسس لغرض تدمير الولايات المتحدة، مؤكدا أنه سيفرض رسوم جمركية على دول الاتحاد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال ترأسه لأول اجتماع لحكومته في البيت الأبيض.

وأشار ترامب إلى أن سيفرض رسوم على دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 25 بالمئة، مضيفا “إلى الآن لم نفرض رسوم جمركية على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي”.

وأردف: “دعونا نكون صادقين، تم إنشاء الاتحاد الأوروبي لتدمير الولايات المتحدة، كان هذا هدفهم وقاموا بعمل جيد في هذا الصدد، لكن الآن بعد أن أصبحت رئيسا، لا يمكنهم الرد”.

هذا وردّت المفوضية الأوروبية على الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء قائلة إن الاتحاد الأوروبي كان بمثابة “نعمة” بالنسبة للولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية في بيان إن “الاتحاد الأوروبي هو أكبر سوق للتجارة الحرة في العالم. وكان نعمة للولايات المتحدة”.

كما حذّر المتحدث من أن الاتحاد الأوروبي سيرد بشكل “حازم وفوري” على أي رسوم جمركية، في إشارة إلى التهديدات الجديدة من الرئيس الأميركي.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قال ترامب: “سيتعين على إسرائيل أن تقرر ما ستفعله في هذا الشأن، المرحلة الأولى تقترب من نهايتها، وسيتعين على إسرائيل أن تقرر ما يجب أن تفعله”.

وكانت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة انطلقت في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، وتشمل ثلاث مراحل، تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل إتمام المرحلة الجارية.

ونصت هذه المرحلة على إطلاق سراح 33 أسيرا إسرائيليا، أحياء وأموات، حيث أفرجت الفصائل الفلسطينية بالفعل عن 25 أسيرا حيا و4 جثامين عبر 7 دفعات، في مقابل إفراج إسرائيل عن 1135 معتقلا فلسطينيا، بينهم العشرات ممن يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.

إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عرقل، السبت الماضي، إطلاق سراح نحو 620 أسيرا فلسطينيا كان من المقرر الإفراج عنهم ضمن الدفعة السابعة، رغم وفاء “حماس” بالتزاماتها ضمن الاتفاق.

لكن، مساء الثلاثاء، أعلنت “حماس” خلال زيارة وفدها إلى القاهرة التوصل إلى حل لإنهاء تأخير الإفراج، موضحة أن الأسرى الفلسطينيين المتبقين من الدفعة السابعة (620 أسيرا) سيتم إطلاق سراحهم بالتزامن مع تسليم الجثامين الإسرائيلية الأربعة بالدفعة الثامنة، إضافةً إلى ما يقابل الدفعة الأخيرة من النساء والأطفال الفلسطينيين، دون تحديد رقم.

وليس واضحا بعد، العدد الإجمالي للأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاقهم الليلة.

وتقدر تل أبيب وجود 62 أسيرا إسرائيليا بغزة (أحياء وأموات)، وتحتجز آلاف الفلسطينيين في سجونها وترتكب بحقهم تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، ما أودى بحياة العديد منهم، وفق تقارير إعلامية وحقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

يأتي ذلك بينما يواصل نتنياهو المماطلة في بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، التي كان من المفترض أن تنطلق في 3 فبراير/ شباط الجاري.

وتتحدث وسائل إعلام عبرية عن أن نتنياهو وعد حزب “الصهيونية الدينية” برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار بغزة لإقناعه بالبقاء في الائتلاف الحكومي، ومن ثم منع انهياره.

وبدعم أمريكي، شنت إسرائيل حربا على غزة بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، أسفرت عن أكثر من 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وفق معطيات فلسطينية.