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الاحتلال الاسرائيلي يفرج عن الدفعة السابعة من الاسرى الفلسطينيين

الخميس 27 فبراير 2025 09:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الاسرائيلي يفرج عن الدفعة السابعة من الاسرى الفلسطينيين



رام الله / سما/

أفرجت سلطات الاحتلال، الليلة، عن اسرى الدفعة السابعة والأخيرة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان من المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال عن الدفعة السابعة من المعتقلين، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، التي تضم 641 معنقلا، يوم السبت الماضي. ووصل 37 معتقلا إلى مدينة رام الله، حيث كان مئات المواطنين وذوو المعتقلين في استقبالهم أمام قصر رام الله الثقافي وساحة متحف محمود درويش، فيما وصل 5 معتقلين من المفرج عنهم إلى مدينة القدس المحتلة.

ووصولت 12 حافلة محملة بالأسرى المحررين إلى قطاع غزة، حيث تم نقلهم إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قد أعلنت أن طواقمها في القدس تسلمت الاسير المحرر المصاب كاظم زواهرة من مستشفى هداسا عين كارم، ونقلته إلى مستشفى الحسين بمدينة بيت جالا. وتضم الدفعة السابعة، وفق نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، 641 معتقلا منهم 151 معتقلا من المؤبدات والأحكام العالية، 42 سيفرج عنهم إلى الضفة الغربية بما فيها القدس، و97 إبعاد إلى خارج الوطن، و12 من قطاع غزة اعتقلوا قبل السابع من تشرين الأول/ اكتوبر (2023) و445 من غزة جرى اعتقالهم بعد السابع من تشرين الأول/ اكتوبر 2023، إضافة إلى 45 من النساء والأطفال من غزة.

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