توزيع أسرى الدفعة السابعة: إفراج للضفة والقدس وإبعاد لخارج الوطن

رام الله/سما/

أعلن مكتب إعلام الأسرى عن تفاصيل توزيع الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم ضمن الدفعة السابعة للمرحلة الأولى من صفقة "طوفان الأحرار"، حيث سيطلق سراح 620 أسيرًا.

وتوزعت الأعداد على النحو التالي:

151 أسيرًا من أصحاب الأحكام العالية والمؤبدات، موزعين على:

43 أسيرًا سيتم الإفراج عنهم إلى الضفة الغربية والقدس.

97 أسيرًا سيتم إبعادهم إلى خارج الوطن.

11 أسيرًا من قطاع غزة ممن اعتُقلوا قبل السابع من أكتوبر.

445 أسيرًا من معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر، إضافة إلى 24 أسيرًا وأسيرة من الأطفال والنساء.

من المقرر نشر تفاصيل الدفعة الثانية من الأسرى الأطفال والنساء المعتقلين بعد السابع من أكتوبر لاحقًا.