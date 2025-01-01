موعد تبادل جثامين 4 أسرى إسرائيليين بالأسرى الفلسطينيين

القدس المحتلة/سما/

تستعد إسرائيل وحركة حماس لتنفيذ عملية تبادل تشمل تسليم جثامين أربعة أسرى إسرائيليين محتجزين في غزة، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين عرقلت سلطات الاحتلال إطلاق سراحهم منذ السبت الماضي، وذلك الليلة، في إطار استكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقي حين أكد مسؤول إسرائيلي في إحاطة لوسائل الإعلام، مساء الأربعاء، أن عملية تبادل جثامين الأسرى الإسرائيليين بالأسرى الفلسطينيين، ستتم في تمام الساعة 23:00 من مساء اليوم، أعلن الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، عن أسماء 4 أسرى إسرائيليين تعتزم حركة حماس تسليم جثامينهم "الليلة".

وجاء في بيان صدر عن رئاسة الحكومة الإسرائيلية أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الوسطاء، "وفقًا لمتطلبات إسرائيل"، يقضي بإعادة جثامين الأسرى الإسرائيليين الأربعة الليلة، في إطار المرحلة الأولى، "ووفق إجراء متفق عليه دون أي مراسم من قبل حماس".

ونقلت القناة 14 الإسرائيلية نقلًا عن مسؤول إسرائيلي (لم تسمه) أن "بدء إعادة جثامين الأسرى الأربعة سيكون اعتبارًا من الساعة 23:00، بالتزامن مع الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية".

وذكرت القناة 13 أن مسؤولا إسرائيليًا أفاد بأن "الاستعدادات جارية لتسليم جثامين الأسرى، ومن المحتمل أن يتم ذلك الليلة أو خلال الساعات المقبلة، لكن العملية لا تزال قيد التنسيق". وأضاف المصدر أن "آخر الأسرى الفلسطينيين لن يُفرج عنه إلا بعد التحقق من هوية الجثامين التي ستُعاد إلى إسرائيل".

بدوره، أعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان مقتضب، أنها ستقوم الليلة بتسليم جثامين أربعة أسرى إسرائيليين، مشيرًا إلى أسمائهم، وذلك ضمن إطار صفقة "طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى.

آلية تنفيذ الدفعة الأخيرة من المرحلة الأولى لصفقة الأسرى

وقال مصدر أمني إسرائيلي، في تصريحات لصحيفة "يسرائيل هيوم" أن الدفعة الرسمية الأخيرة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل ستتم الليلة، حيث سيتم تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين الأربعة المحتجزين لدى حماس إلى الصليب الأحمر في خان يونس، ومن هناك سينقلون إلى معبر كرم أبو سالم.

وبحسب المصدر، فور وصول الجثامين إلى كرم أبو سالم، سيتم نقل 604 أسرى فلسطينيين إلى حافلات استعدادًا لإطلاق سراحهم، إلا أن الإفراج الفعلي لن يتم إلا بعد التحقق من هوية الجثامين الأربعة والتأكد من نتائج الفحوصات. وأضاف المصدر أن العملية ستتم دون أي مراسم وفقًا لطلب إسرائيل، حيث لن تنظم حماس أي "مراسم" خلال تسليم الجثامين.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر فلسطيني مطلع على المفاوضات حول أن حركة حماس ستسلّم جثث الرهائن الإسرائيليين الأربعة من دون حضور جماهيري، وذلك "لتفويت الفرصة على الاحتلال فلا تكون لديه ذرائع للمماطلة وللتعطيل".

وأوضح المصدر أن الجانب الإسرائيلي سيقوم "بإجراء فحص دي أن إيه (الحمض النووي)" لدى تسلّم الجثث، و"فور التأكد من النتائج الصادرة عنها، من المفروض أن تطلق إسرائيل سراح الأسرى الفلسطينيين وفق الاتفاق".

وقال مصدر مطلع على المفاوضات إنه "بحسب الاتفاق، تسلّم حماس وفصائل المقاومة أربع جثث لأسرى إسرائيليين... وتفرج إسرائيل عن 625 أسيرا ومعتقلا فلسطينيا من سجونها".

وأوضح أن المعتقلين هم 602 كان يفترض أن يفرج عنهم السبت الماضي، ولم تطلق سراحهم إسرائيل، بالإضافة الى 23 من الأطفال والنساء الذين سيفرج عنهم مقابل الجثامين.

وكانت حماس قد سلّمت السبت ستة أسرى إسرائيليين أحياء وجثث أربعة أسرى آخرين للصليب الأحمر الذي نقلهم إلى إسرائيل، لكن إسرائيل أرجأت إطلاق سراح الدفعة المقرّرة من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وعددهم أكثر من 600 يومها، يذريعة "المراسم المهينة" لعملية الإطلاق التي نظمتها حماس.