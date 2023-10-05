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هيئة الأسرى: المعتقلون في سجن جلبوع يعانون البرد الشديد والتجويع

الأربعاء 26 فبراير 2025 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: المعتقلون في سجن جلبوع يعانون البرد الشديد والتجويع



رام الله/سما/

 أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، في تقرير لها، بأن الأوضاع في سجن جلبوع ما زالت سيئة وازدادت حدتها عقب بدء حرب الإبادة الإسرائيلية بحق شعبنا في غزة والضفة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إذ يعاني المعتقلون البرد الشديد والتجويع الممنهج.

وأفادت محامية الهيئة في تقريرها، بأن الأسير إبراهيم عدنان حرب (48 عاما) من بلدة إسكاكا "قضاء سلفيت، معتقل منذ تاريخ 5-10-2023 وهو موجود في قسم 3، غرفة رقم 12 في سجن جلبوع، حيث أمضى تسع أشهر ونصف الشهر في هناك قبل أن يتحول إلى الاعتقال الإداري لـ4 أشهر مع تجديده لــ4 أخرى، وهو يعاني مرض السكري ويأخذ ثلاث حقن إنسولين يوميا، وفقد من وزنه 14 كيلوغراما بسبب سوء التغذية.

وأشارت إلى أنه يوجد معه في الغرفة كل من المعتقلين: محمد زياد أبو الرب من بلدة قباطية "المحكوم بالمؤبد"، ومحمد توفيق سليمان جبارين من أم الفحم "المحكوم بالمؤبد"، وماهر عابد من جنين، وأحمد عواد من نابلس، وقصي شريم من روجيب، وقيس رشيد من سالم بمحافظة نابلس، ونصر ضراغمة من طوباس، وجميعهم بخير ويبعثون بتحياتهم إلى الأهل ويطلبون زيارة محامٍ.

وأضاف المعتقل في إفادته للمحامية خلال الزيارة، بأن المعتقلين يعانون البرد الشديد وقلة الأغطية والملابس الشتوية، كما أن الشبابيك في الغرف مفتوحة حيث يُمنعون من إغلاقها بأي طريقة أخرى، فيما أن الطعام ما زال وضعه سيئا نوعا وكماً، والضوء في الغرف مشتعل 24 ساعة ليلا ونهارا، وأنه منذ شهرين لم تدخل القسم ماكينة حلاقة، ولا توجد قصاصة أظافر في الأقسام، إضافة إلى أن التفتيشات الليلية ما زالت مستمرة خاصة في ساعات ما قبل الفجر، وقبل أيام تم تفتيش إحدى الغرف والاعتداء بالضرب على المعتقلين بداخلها.

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