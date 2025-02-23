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أحرق نفسه لوقف إبادة غزة.. وقفة تأبين للجندي الأمريكي بوشنل (صور)

الأربعاء 26 فبراير 2025 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
أحرق نفسه لوقف إبادة غزة.. وقفة تأبين للجندي الأمريكي بوشنل (صور)



واشنطن/سما/

تجمع ناشطون في العاصمة الأمريكية واشنطن لإقامة حفل تأبين لآرون بوشنل، الجندي الأمريكي الذي أضرم النار بنفسه كي لا يكون متواطئا في الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة بدعم أمريكي.

ونظم مجموعة من الناشطين الثلاثاء، وقفة أمام السفارة الإسرائيلية والبيت الأبيض في واشنطن لتأبين بوشنل، الذي ضحى بحياته لوقف الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.

ووضع الناشطون المشاركون في الفعالية الزهور وأشعلوا الشموع لتأبين الجندي الأمريكي.

وفي شباط/ فبراير 2024 توجه بوشنل نحو سفارة تل أبيب بواشنطن، ولدى وصوله سكب بنزينا على رأسه وأضرم النار بنفسه وهو يصرخ “الحرية لفلسطين” مرارا وتكرارا حتى توقف عن التنفس، لتعلن الشرطة لاحقا مفارقته الحياة.

وقبيل إضرامه النار بنفسه، قال بوشنل أمام السفارة: “سأنفذ احتجاجا عنيفا للغاية الآن، لكن احتجاجي ليس كبيرا مقارنة بما يعيشه الفلسطينيون على أيدي محتليهم”.

وأظهرت مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي أحد أفراد شرطة السفارة وهو يقول لبوشنل “هل يمكنني مساعدتك؟”، و”استلق على الأرض”، فيما يقول شرطي آخر: “نحتاج إلى مطفأة حريق وليس مسدسا”.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

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