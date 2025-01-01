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الهجرة الدولية: معظم الغزيين فقدوا كل شيء

الأربعاء 26 فبراير 2025 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهجرة الدولية: معظم الغزيين فقدوا كل شيء



جنيف/سما/

قالت المديرة العامة لمنظمة الهجرة الدولية إيمي بوب، الأربعاء، إن معظم الفلسطينيين في قطاع غزة فقدوا كل شيء.


جاء ذلك في منشور على منصة إكس، الأربعاء، بشأن مشاهداتها عقب زيارتها غزة.


وأشارت إلى أنه لا خيار أمام الفلسطينيين في غزة سوى الحفاظ على وقف إطلاق النار والبحث عن الأمان.

وأضافت: “فقد معظم الناس في غزة كل شيء ولكنهم متمسكون بالأمل، إنهم يحتاجون إلى المأوى والأمان والكرامة والتحكم بمستقبلهم”.


وبدعم أمريكي، شنت إسرائيل حربا على غزة بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، أسفرت عن أكثر من 160 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وفق معطيات فلسطينية.

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