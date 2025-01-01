فيديو ترامب المستفز عن غزة يثير سخطا واسعا شمل أنصاره يتقدمهم الإنجيليون (شاهد)

نشرت صحيفة ” الغارديان” تقريرا أعده أوليفر هولمز وبول أوين قالا فيه إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه ردود أفعال بسبب نشره على منصته “تروث سوشيال” فيديو من صناعة الذكاء الإصطناعي يصور وضع غزة بعد استيلاء أمريكا عليها.

وقالت الصحيفة إن مستخدمي “تروث سوشيال” انتقدوا مقطع فيديو يصور غزة المعاد تخيلها ويظهر ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وهما يحتسيان الكوكتيلات.

وقد عرض الفيديو رؤية تم توليدها بواسطة الذكاء الاصطناعي لخطة ترامب لتطوير العقارات في غزة، والتي قال بموجبها إنه يريد “تطهير” سكانها البالغ عددهم حوالي 2 مليون شخص.

وقد تم انتقاد الاقتراح، الذي أطلق عليه اسمه “ريفييرا الشرق الأوسط”، باعتباره مخططا للتطهير العرقي.

وتظهر اللقطات الشريط الساحلي وقد تحول إلى منتجع على طراز دبي مع ناطحات سحاب ويخوت فاخرة. ويظهر فيها الأطفال وهم يلعبون على الشاطئ بينما تهطل الأموال وترقص الراقصات الشرقيات يرقصن على الرمال. ويتم تقديم ترامب، الذي يقول إنه يريد أن “تمتلك” الولايات المتحدة غزة، كرمز محترم في اللقطات.

ويمشي صبي يحمل بالونا ذهبيا لرأس الرئيس وتمثال شاهق على طراز الديكتاتور لترامب يطل على شارع المدينة الرئيسي.

ويظهر إيلون ماسك، الملياردير الداعم لترامب أكثر من مرة وهو يتناول ساندويشا ويرقص عدة مرات حيث تنهمر الدولارات الأمريكية من السماء، وتعبر سيارات تيسلا التي تنتجها شركة ماسك الشوارع البراقة.

وبعد أن نشر الرئيس البالغ من العمر 78 عاما اللقطات والتي تتضمن تعليقا “غزة 2025 … ماذا بعد؟”، واجه ردود أفعال عنيفة على على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به “تروث سوشيال”.

وكتب أحد مستخدمي المنصة: ” لايمكنني أن أكون مؤيدا أكبر من كوني حاليا للرئيس ولكن هذا الفيديو، هو سيء للغاية ويعبر عن ذوق سيء جدا”.

و كتب آخر”أكره هذا. أنا أحب رئيسنا، لكن هذا أمر فظيع”. وتقول الصحيفة إن الفيديو نال تعليقات سيئة وبشكل خاص من مؤيدي ترامب المسيحيين الإنجيليين، مع العديد من التعليقات التي تشير إلى عبادة التمثال الذهبي وآخرون نددوا بمشهد يظهر ترامب في ملهى ليلي بمفرده مع امرأة ترتدي زي راقصة شرقية بينما ينظر إليه حشد من الناس.

وكتب مستخدم آخر: “واحد فقط يستحق المجد والشرف، يا سيدي الرئيس. التمثال هو رمز للمسيح الدجال، يرجى التواضع أمام الله. يسوع هو الملك وهو وحده”.

ووصف مستخدمون آخرون الفيديو بأنه “مريض” و “قذر”. وكتب حساب باسم كيناو بي: “أنت تقوم بعمل عظيم، سيدي الرئيس، ولكن يجب ألا تتكبر، لقد وضعك الرب في هذا المكان لمجده وليس مجدك”.

ولم يتضح على الفور من الذي أعد الفيديو، على الرغم من أنه تم مشاركته عبر الإنترنت سابقا من قبل حسابات أخرى غير مرتبطة بالبيت الأبيض وشاركه ترامب دون تعليق. وبدا أن كلمات الأغاني التي تم توليدها بواسطة الذكاء الاصطناعي مصحوبة بالصور: “دونالد قادم لتحريرك، وبث النور ليراه الجميع، لا مزيد من الأنفاق، لا مزيد من الخوف: ترامب غزة هنا أخيرا”. وجاء فيها: “ترامب هو مستقبل غزة المشرق، الذهبي، حياة جديدة تماما. احتفلوا وارقصوا، الصفقة تمت، ترامب غزة رقم واحد”.