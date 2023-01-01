استشهاد أسير فلسطيني يرفع عدد الضحايا الأسرى إلى 60

رام الله/سما/

أعلن نادي الأسير الفلسطيني الأربعاء "استشهاد الأسير رأفت عدنان عبد العزيز أبو فنونة من غزة ليرتفع عدد الشهداء من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية إلى 60".



وأوضح النادي في بيان رسمي أن أبو فنونة البالغ من العمر 34 عاما معتقل منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى جانب شقيقه شادي، وقد تعرض لإصابة خطيرة أثناء اعتقاله، ولم يكشف عن مصيره أو يسمح بزيارته طوال فترة احتجازه.

وبحسب نادي الأسير فقد تم نقل أبو فنونة مؤخرا من سجن الرملة إلى مستشفى "أساف هروفيه"، حيث أعلن عن استشهاده لاحقا، مشيرا إلى أنه لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية قبل اعتقاله وإصابته، وهو متزوج وله طفل.

ولفت البيان إلى أنه "باستشهاد أبو فنونة، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية منذ بدء الحرب على القطاع إلى 60 شهيدا، بينهم 39 من قطاع غزة، ليكون هذا الرقم هو الأعلى تاريخيا منذ عام 1967".

كما أكد البيان أن هذه المرحلة تعتبر الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة، مع ارتفاع إجمالي عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 إلى 297 شهيدا، بالإضافة إلى عشرات الجثامين التي لا تزال رهن "الإخفاء القسري" لدى الاحتلال.

وفي بيان مشترك، وصف نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين "استشهاد أبو فنونة بأنه جريمة جديدة في سجل منظومة التوحش الإسرائيلي"، مشيرتين إلى أن إسرائيل تتعمد التلاعب في الكشف عن مصير المعتقلين والشهداء، عبر تقديم ردود غامضة تهدف إلى التنصل من أي محاسبة دولية.

وأكدا أن ما يجري بحق الأسرى والمعتقلين هو وجه آخر لحرب الإبادة التي تستهدف تنفيذ المزيد من عمليات الإعدام والاغتيال بحقهم.

كما شددت الهيئة والنادي "على أن وتيرة تصاعد أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى ستزداد خطورة مع استمرار احتجاز الآلاف في ظروف لاإنسانية تتضمن التعذيب والتجويع والاعتداءات الجنسية والحرمان من الرعاية الطبية والتعمد بإلحاق الأمراض الخطيرة بهم"

وفي ختام البيان، حملت الهيئة والنادي "إسرائيل المسؤولية الكاملة عن استشهاد أبو فنونة، وطالبتا المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية باتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات دولية تعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساسي، وتضع حداً لحالة الحصانة الاستثنائية التي تتمع بها إسرائيل".

هذا وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أمس الثلاثاء وفاة الأسير مصعب هنية من غزة ليكون بذلك الشهيد الـ59 في إطار شهداء الحركة الأسيرة".