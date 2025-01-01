لافروف يعلق على الوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان وسوريا

موسكو/سما/

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان وسوريا يتطلب حلولا بناءة دون المساس بأمن الأطراف.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده لافروف اليوم في الدوحة عقب لقائه أمير قطر تميم بن حمد، حيث قال إن "ممثلي إسرائيل كما قرروا البقاء في جنوب لبنان، دخلت القوات المسلحة الإسرائيلية الآن جنوب المنطقة، وهو ما يخلق وضعا جديدا، لا يتطلب فقط الفهم، بل يتطلب تطوير بعض الخطوات البناءة التي تأخذ في الاعتبار مصالح الأمن والتنمية لجميع بلدان المنطقة دون استثناء، بما في ذلك مصالح إسرائيل بالطبع. لكن، من الضروري حل قضايا الأمن والتنمية دون المساس بأمن وتنمية الآخرين".

وأضاف لافروف أن روسيا تشعر بقلق بالغ من أن الجيش الإسرائيلي يتخذ كل يوم خطوات إضافية غير منصوص عليها في الاتفاقات مع حماس ولبنان، والتي تخلق حقائق على الأرض تتعارض مع الاتفاقات وقرارات مجلس الأمن الدولي".