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حماس: لم يعرض علينا أي مقترح بشأن المرحلة الثانية رغم جاهزيتنا

الأربعاء 26 فبراير 2025 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: لم يعرض علينا أي مقترح بشأن المرحلة الثانية رغم جاهزيتنا



غزة/سما/

قالت حركة "حماس" في بيان إنه لم يعرض عليها أي مقترح بشأن المرحلة الثانية من اتفاق تبادل الأسرى "رغم جاهزيتنا لها"، مؤكدة أنها حريصة على المضي قدما فيها لإتمام كل مراحل الاتفاق.


وقال عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة "حماس" إن "إطلاق سراح الدفعة السابعة من الأسرى سيتم بالتزامن مع تسليم المقاومة للجثامين الإسرائيلية، وما يقابلهم من النساء والأطفال وبآلية جديدة تضمن التزام الاحتلال بالتنفيذ، وسيتم الإعلان عن موعد عملية التبادل في الوقت المناسب".

وأوضح أن "الوسطاء المصريون ضمنوا ذلك ونحن ملتزمون معهم وحريصون على إتمام الاتفاق وإلزام الاحتلال به"، مؤكدا أنه "لم يعرض على الحركة أي مقترح بشأن المرحلة الثانية رغم جاهزيتنا لها وحرصنا على المضي قدما فيها لإتمام كل مراحل الاتفاق".

يذكر أن إسرائيل اتهمت "حماس" بإجراء مراسم مهينة لإطلاق سراح الرهائن خلال وقف إطلاق النار الذي بدأ في يناير، خاصة خلال تسليم أربع جثث الأسبوع الماضي. وكان من بين تلك الجثث أفراد من عائلة بيباس.

وإحدى الجثث التي قالت "حماس" إنها تعود للأسيرة شيري بيباس تبين لاحقا من خلال الفحوصات الجنائية أنها تعود لشخص آخر، مما أثار غضب إسرائيل. وبعد يوم، سلمت "حماس" جثة شيري بيباس، وأكدت إسرائيل رسميا هويتها.

وفي أعقاب تلك الأحداث، أعلنت إسرائيل تعليق الإفراج المؤقت عن الأسرى الفلسطينيين، مما أثار تساؤلات حول مستقبل وقف إطلاق النار.

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