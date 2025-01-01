الضفة الغربية.. حملة اعتقالات جديدة تطال 50 فلسطينيا

رام الله/سما/

أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال القوات الإسرائيلية منذ أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء 50 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية، بينهم أطفال وأسرى سابقون.



ووفقا لبيان نادي الأسير فقد توزعت عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني في محافظات الخليل، وطولكرم وقلقيلية ونابلس ورام الله وبيت لحم وأريحا وطوباس.

وأشار البيان إلى أن "القوات الإسرائيلية تواصل تنفيذ عمليتها العسكرية في محافظتي جنين وطولكرم منذ أسابيع، يرافقها عمليات اعتقال وتحقيق ميداني ممنهج، والذي طال عشرات العائلات، إضافة إلى اعتقال المواطنين رهائنا".

وبحسب البيان فإن استهداف المنازل من قبل القوات الإسرائيلية لم يكن فقط من خلال تحويلها إلى ثكنات عسكرية، بل عملت على هدم ونسف منازل وإحراق بعضها، هذا عدا عن عمليات التدمير المتعمدة للبنى التحتية.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن استمرار إسرائيل في سياساتها القمعية يعكس إصرارها على تجاهل القوانين الدولية والإنسانية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في وقت سابق بأن السلطات الإسرائيلية صعدت من عمليات الاعتقال في محافظتي جنين وطولكرم حيث بلغ عدد المعتقلين نحو 365 فلسطينيا خلال قرابة الشهر.

ودعا النادي المؤسسات الحقوقية الدولية والمجتمع المدني العالمي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات، وحماية الشعب الفلسطيني من آلة القمع الإسرائيلية.