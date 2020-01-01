ويتكوف يرجح انضمام لبنان وسوريا إلى اتفاقيات إبراهيم

واشنطن/سما/

أعرب المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف عن تفاؤله بشأن الجهود المبذولة لانضمام السعودية إلى اتفاقيات إبراهيم، مرجحا أيضا انضمام لبنان وسوريا إلى الاتفاق.



وقال ويتكوف خلال فعالية أقيمت في واشنطن لصالح اللجنة اليهودية الأمريكية: "هناك الكثير من التغييرات العميقة التي تحدث".



ولفت إلى إمكانية التطبيع بين لبنان وسوريا، بعد الانتكاسات الأخيرة التي تعرضت لها القوات في البلدين المرتبطين بالحكومة الدينية الإيرانية، قائلا: "بالمناسبة، يمكن للبنان أن يحشد قواه وينضم إلى اتفاقات إبراهيم للسلام، كما هو الحال مع سوريا".

يذكر أن الاتفاقيات الإبراهيمية أو اتفاقيات إبراهيم، هي مجموعة من اتفاقيات السلام التي عقدت بين إسرائيل ودول عربية برعاية الولايات المتحدة.

استخدم الاسم أول مرة في بيان مشترك لإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، صدر في 13 أغسطس 2020، واستخدم لاحقا للإشارة بشكل جماعي إلى اتفاقيات السلام الموقعة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة وبين إسرائيل والبحرين.

كانت هذه هي المرة الأولى التي توقع فيها دولة عربية اتفاقية للسلام مع إسرائيل منذ أن وقع الأردن اتفاقية للسلام مع إسرائيل عرفت باسم معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية في عام 1994.

يذكر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد في سبتمبر الماضي، أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وكانت السعودية قد عبرت عن هذا الموقف على لسان خارجيتها عدة مرات، حيث أكدت في فبراير أنه "لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانسحاب كافة أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة".