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زيلينسكي يشتري "أغلى تذكرة سفر" في التاريخ إلى واشنطن.. ترامب: لا أعارض

الأربعاء 26 فبراير 2025 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
زيلينسكي يشتري "أغلى تذكرة سفر" في التاريخ إلى واشنطن.. ترامب: لا أعارض



كييف/سما/

قال الريس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعترض على زيارة فلاديمير زيلينسكي لواشنطن والتي من المقرر أن يتم خلالها التوقيع على منح الولايات المتحدة جزءا من الثروة المعدنية لأوكرانيا.


وأضاف ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "سمعت أنه سيأتي يوم الجمعة. بالطبع، أنا لا أعترض إذا أراد ذلك. وهو يرغب في توقيع هذه الصفقة معي. وأنا أفهم أن هذه صفقة كبيرة، صفقة كبيرة جدا".


وأضاف ترامب: "أعتقد أن الأمريكيين، حتى لو نظرت إلى الاستطلاعات، سعداء جدا، لأن (الرئيس السابق جو) بايدن كان ينفق الأموال. هذه صفقة مهمة جدا، قد تكون صفقة بقيمة تريليون دولار".

ووفقا لتقارير إعلامية أمريكية، وافقت أوكرانيا على النسخة النهائية من مسودة الاتفاقية التي اقترحتها الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.

ومع بقاء الشروط الدقيقة للاتفاقية النهائية غير واضحة، تضمنت المسودة التي نوقشت يوم الثلاثاء إنشاء صندوق مملوك بشكل مشترك لأوكرانيا والولايات المتحدة، حيث ستساهم أوكرانيا بنسبة 50٪ من عائداتها المستقبلية من استغلال الموارد الطبيعية، بما في ذلك المعادن الحرجة والنفط والغاز.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير إن الولايات المتحدة ستمتلك الحد الأقصى من المصلحة المالية في الصندوق المسموح به بموجب القانون الأمريكي، مضيفة أن الصندوق سيصمم لإعادة استثمار بعض العائدات في أوكرانيا، كما ستلتزم الولايات المتحدة بدعم التنمية الاقتصادية المستقبلية لأوكرانيا.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن مسودة الاتفاقية الأخيرة لم تعد تتضمن المطالبة بأن تساهم أوكرانيا بمبلغ 500 مليار دولار أمريكي في صندوق مملوك للولايات المتحدة، ولا الطلب بأن ترد أوكرانيا للولايات المتحدة ضعف المبلغ على أي مساعدة أمريكية مستقبلية.

ويرى محللون أنه في حال تحقق ذلك وسافر زيلينسكي هذه المرة إلى واشطن فسيكون قد اشترى"أغلى تذكرة سفر" في التاريخ لتقديم "مقدرات أراضي بلاده المعدنية" للولايات المتحدة مقابل تمويلها لحربه ضد روسيا.

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