ساعر: إيران خصبت يورانيوم يكفي لصنع قنبلتين والخيار العسكري قد يكون مطلوبا لردعها

وقال ساعر: "لذا ليس لدينا الكثير من الوقت". وبينما لا تزال إسرائيل تريد متابعة المسار الدبلوماسي، أضاف ساعر أن فرص نجاح مثل هذا النهج "ليست ضخمة"، وأن الفشل في وقف البرنامج النووي الإيراني سيكون "كارثة على أمن إسرائيل".

وقال ساعر ردا على سؤال حول إمكانية شن ضربات خلال رئاسة ترامب: "أعتقد أنه من أجل وقف البرنامج النووي الإيراني قبل أن يتم تسليحه، يجب أن يكون هناك خيار عسكري موثوق به على الطاولة". وأضاف أن الفشل في القيام بذلك من شأنه أن يؤدي إلى "سباق نووي في الشرق الأوسط مع مصر والسعودية وتركيا".

وأضاف ساعر أن من الأمور التي تزيد من إلحاح التصدي للتهديد الإيراني هو الاتجاه الذي يتم بموجبه تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الضفة الغربية عبر الحدود مع الأردن. وقال: "نحن الآن نواجه محاولة ضخمة من جانب إيران من خلال الأموال والأسلحة التي تتدفق إلى ما تسميه الضفة الغربية"، مضيفا أن الهدف هو "إشعال هذه الأراضي"، وفق تعبيره.