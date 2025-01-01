مبعوث ترامب: "قمة" للمطورين ستعقد قريبا لمناقشة مستقبل غزة

واشنطن/سما/

قال ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط إن قمة مع مطورين عقاريين ومخططين من الشرق الأوسط ستعقد قريبا لبحث خطة إدارة ترامب بشأن مستقبل غزة.



وقال ويتكوف في حدث أقيم في واشنطن مساء الثلاثاء إن العديد من الدول تواصلت مع الولايات المتحدة لعرض المشاركة في حل دائم لسكان قطاع غزة، وأضاف: "سنعقد قمة قريبا جدا مع أكبر المطورين في منطقة الشرق الأوسط، والعديد من المطورين العرب - والكثير من المخططين الرئيسيين.. أعتقد أنه عندما يرى الناس بعض الأفكار التي تأتي من هذا، فسوف يندهشون".

وأضاف ويتكوف، الذي قال إن ترامب يعتقد أنه "حان الوقت لإيجاد حلول جديدة للصراع الأكثر استقطابا في الشرق الأوسط"، أن العديد من الدول اتصلت بالولايات المتحدة لعرض أن تكون جزءا من "نوع من الحل الدائم" لسكان المنطقة التي مزقتها الحرب.

وقد اقترح ترامب أن تتولى الولايات المتحدة قطاع غزة وتطوره، مع إرسال سكان غزة إلى الدول العربية المجاورة. وقد قوبل هذا الاقتراح برفض دولي وشبهه المنتقدون بالتطهير العرقي وانتهاك القانون الدولي.

وقال ويتكوف، الذي يخطط للعودة إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع، "نحن لا نتحدث عن خطة إخلاء" لسكان غزة ولكن من غير العملي بالنسبة لهم البقاء على مدى السنوات العشر إلى الخمس عشرة التي قد تستغرقها إعادة بناء غزة بشكل صحيح. ووصف غزة بأنها "حي فقير عملاق" دمرته الحرب، وقال إن هناك حاجة إلى خطة إعادة تنمية طويلة الأجل.

وقال ويتكوف "بالمناسبة، هناك العديد من البلدان، والتي تحدثنا مع العديد منها من وجهة نظر إنسانية، وهي في الواقع توسع نطاقها وتقول، انظروا، نحن نحب أن نكون جزءا من نوع من الحل الدائم لشعب غزة".

ولم يقدم ويتكوف المزيد من التفاصيل، بما في ذلك مكان انعقاد القمة. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت في وقت سابق مناقشاته بشأن مثل هذا التجمع.

يأتي ذلك، بينما من المتوقع انتهاء أجل المرحلة الأولى من صفقة غزة السبت المقبل، فيما قالت وسائل إعلام إن الآمال ضعيفة بالانتقال نحو المرحلة الثانية من الصفقة، في وقت تعمل إسرائيل على حشد قواتها للعودة إلى الحرب.