عائلة بيباس تطالب نتنياهو بالتوقف عن استغلال مقتل شيري وطفليها سياسيا

القدس المحتلة/سما/

وجهت عائلة بيباس انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالبة إياه بالكف عن استغلال مصابها والإدلاء بمزاعم حول ظروف مقتل شيري وطفليها خلال الأسر في غزة.



وخلال كلمته أمام مؤتمر "أيباك" اليوم (الثلاثاء)، كرر نتنياهو ادعاءه بأن شيري وطفليها قُتلوا على يد آسريهم في غزة، وهو ما يتناقض مع ما أعلنته حركة حماس، التي أكدت أن العائلة كانت في منزل محصن عندما قصفته طائرة إسرائيلية من طراز "إف-16"، مما أدى إلى مقتلهم جميعًا بمن فيهم عناصر المقاومة الذين كانوا يحتجزونهم.

وفي رد مباشر على تصريحات رئيس الوزراء، قالت عوفري بيباس ليفي، شقيقة زوج شيري: "ما يقوله نتنياهو ببساطة هو إساءة للأسرة."

كما طالب المحامي دانا بوجيتز، الممثل القانوني للعائلة، مكتب رئيس الوزراء بوقف نشر أي تفاصيل إضافية حول ظروف مقتل شيري وطفليها، مؤكدًا أن العائلة لم تُمنح الفرصة للاطلاع على التقرير الرسمي حول الحادث، ولم توافق على نشر أي معلومات بشأنه.

وفي بيان رسمي، قالت العائلة:

"نؤكد فقط ما جاء في بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ولا شيء أكثر من ذلك... لا ينبغي استغلال هذه الفاجعة في وسائل الإعلام أو لأغراض سياسية، فنحن نعيش جحيمًا منذ 16 شهرًا، وما زال الأسوأ في انتظارنا."

وأضاف البيان:

"نيابة عن العائلة، نقول فقط: اصمتوا. هناك طرق للتواصل معنا بطريقة أكثر احترامًا وحساسية، ولا جدوى من محاولة الرد علينا لأننا ببساطة لن نقرأ."

ومن المقرر أن يتم دفن رفات شيري وطفليها اليوم الأربعاء على حدود غزة، حيث أكدت العائلة أن الجنازة ستكون خاصة ومحدودة، ولن يُسمح بحضور عامة الناس. كما شددت على أنه لن يُسمح لأي ممثل عن الحكومة الإسرائيلية بحضور المراسم، التزامًا برغبة العائلة في الابتعاد عن أي استغلال سياسي لمأساتها.