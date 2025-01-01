ترامب: حماس لا تستهزئ بي..

واشنطن/سما/

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن السعودية وقطر تعاملان الولايات المتحدة "بشكل رائع" وتريدان إنهاء "الفوضى" في الشرق الأوسط.



وقال ترامب: "القطريون يريدون إنهاء هذه الفوضى برمتها في الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن "الشرق الأوسط يبدو أنه يسير بشكل جيد نسبيا".

ولفت إلى أنه لا يعتقد أن حركة "حماس" تستهزئ به بخصوص التهديد إذا لم تطلق سراح الأسرى الإسرائيليين الذي أدلى به في 11 فبراير الجاري، بإطلاق "جحيم حقيقي" إذا لم "تتم إعادة جميع المحتجزين بحلول ظهر السبت".

ورغم تهديد ترامب، فإن حماس أطلقت بعدها بأيام سراح ثلاثة أسرى فقط ضمن ما تم الاتفاق عليه سابقا، وذلك بعدما أعلنت تعليق تسليم الأسرى جراء انتهاك إسرائيل لالتزاماته والبروتوكول الإنساني ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وكرر ترامب في تصريحه أن "الأمر متروك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولإسرائيل للتعامل مع حركة حماس بخصوص الأسرى الإسرائيليين".

وفي اليوم الـ38 من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تتواصل المساعي من أجل الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين الذين رفضت إسرائيل تحريرهم مقابل إفراج حماس عن 6 أسرى إسرائيليين، فيما يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق.

وبحسب ما ورد فجر يوم الأربعاء، أعلنت حركة "حماس" أنه تم الاتفاق في القاهرة على حل مشكلة تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

وأشارت الحركة إلى أنه "جرى التوافق على اتفاق لحل مشكلة تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان يجب إطلاقهم في الدفعة الأخيرة على أن يتم إطلاق سراحهم بشكل متزامن مع جثامين الأسرى الإسرائيليين المتفق على تسليمهم خلال المرحلة الأولى، بالإضافة إلى ما يقابلهم من النساء والأطفال الفلسطينيين".