  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إسرائيل تهدد إيران مجددًا: الخيار العسكري قد يكون ضروريا لمنع طهران من صنع أسلحة نووية

الأربعاء 26 فبراير 2025 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تهدد إيران مجددًا: الخيار العسكري قد يكون ضروريا لمنع طهران من صنع أسلحة نووية



القدس المحتلة / سما/

 حذرت إسرائيل من أن الخيار العسكري قد يكون مطلوبًا لمنع إيران من بناء أسلحة نووية، مشيرة إلى أنها تطلعت إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمساعدة في تكثيف الضغوط على إيران.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في حديث صحفي، إن “الوقت ينفد حيث قامت إيران بتخصيب ما يكفي من اليورانيوم لصنع قنبلتين وكانت تلعب بطرق لتسليح مادتها النووية المخصبة”، مؤكدا أن هذه النتيجة ستخلف تأثيرا مزعزعا للاستقرار بشكل كبير في الشرق الأوسط.
وأضاف: “لذا ليس لدينا الكثير من الوقت”، متابعا: “فرص نجاح المسار الدبلوماسي مع إيران ليست كبيرة، والفشل في وقف البرنامج النووي الإيراني سيكون كارثة على أمن إسرائيل”.
وفي وقت سابق، أكد قائد القوة الجوية الفضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زاده، أن البرنامج النووي الإيراني علمي بالكامل ولا يمكن القضاء عليه، محذرا من أن أي استهداف للمواقع النووية الإيرانية سيشعل حربا واسعة في المنطقة.
وقال حاجي زاده في مقابلة تلفزيونية: “إن الأعداء لا يسعون للحرب مع إيران، لأن ذلك سيشعل المنطقة بالكامل”، مشيرًا إلى أن عملية “الوعد الصادق” جاءت ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية، لا سيما الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وكشف أن “الوعد الصادق” كانت أكبر “عملية صاروخية في العالم وفق اعتراف الغرب، ورغم وجود أضخم منظومة دفاع جوي في الأراضي المحتلة، وسفن حربية أمريكية ومقاتلات متطورة، فقد أصابت أكثر من 75 في المئة من الصواريخ الإيرانية أهدافها بدقة”.
كما أشار إلى أن إيران مستمرة في تطوير قدراتها الدفاعية، مؤكدًا أن مدى الصواريخ الإيرانية وصل إلى 2000 كيلومتر، ولا توجد عوائق فنية لزيادته، مشيرًا إلى أن “الوعد الصادق 3” ستنفذ في الوقت المناسب.
واختتم تصريحاته بالقول: “نؤكد للشعب الإيراني أن الحرب لن تحدث، لأن الأعداء يدركون ثمن هذه الحماقة ولن يرتكبوها”.

وفي عام 2024، نفذت إيران عمليتين عسكريتين ضد إسرائيل تحت اسم “الوعد الصادق 1 و2”.
ففي أبريل/ نيسان 2024، شنت إيران هجومًا واسعًا باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية على أهداف داخل إسرائيل. جاء هذا الهجوم ردًا على استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق في أبريل 2024، والذي أسفر عن مقتل عدد من القادة العسكريين الإيرانيين. تُعد هذه العملية أول مواجهة مباشرة بين إيران وإسرائيل.
كما نفذت إيران عملية “الوعد الصادق 2” في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2024، وأطلقت خلالها أكثر من 250 صاروخًا باتجاه إسرائيل، مستهدفة مواقع عسكرية وأمنية. جاء هذا الهجوم ردًا على اغتيال قادة بارزين، بينهم حسن نصر الله، وإسماعيل هنية، وعباس نيلفروشان، في غارات جوية في لبنان نُسبت إلى إسرائيل.
وهدفت كلتا العمليتين إلى الرد على الهجمات الإسرائيلية واستهداف القادة الإيرانيين وحلفائهم في المنطقة.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد...ترامب ينشر فيديو ذكاء اصطناعي عن "غزة ما بعد الحرب"

دانيال ليفي: نحتاج 300 ساعة صمت حدادا على 18 ألف طفل قتلتهم إسرائيل بغزة (فيديو)

ويتكوف: وفد إسرائيلي في طريقه لمفاوضات المرحلة الثانية من هدنة غزة ..وهذه تفاصيل الاتفاق الجديد

حماس تعلن التوصل لاتفاق بشأن حل تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بعد نجاح الوساطة المصرية

إعلام عبري: حماس ستسلم مصر 4 جثث لإسرائيليين

رئيس الموساد يكشف تفاصيل جديدة عن تفجيرات البيجر

هكذا تنسخ "إسرائيل" التهجير من غزة للضفة..

الأخبار الرئيسية

لبيد : تحدثت مع زعيمٍ خليجيٍّ عن خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين وأبلغني بأنّه كان ومازال متحمسًا لها

“حماس” تكشف تفاصيل تسليم المُقاومة جثث 4 أسرى إسرائيليين..

بحضور قيادات من الجيش المصري ووزراء سابقين.. مؤتمر بالقاهرة يؤكد: التهجير فكرة صهيونية مزمنة

نتنياهو: غزة أكبر سجن مفتوح على وجه الأرض لذا سمحنا لسكانها بالمغادرة دون دفع شيء وهدفنا القضاء على “حماس”

شاهد...ترامب ينشر فيديو ذكاء اصطناعي عن "غزة ما بعد الحرب"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية