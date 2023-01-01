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قائد بالجيش الإسرائيلي : تمّ شلّنا لساعات طويلة خلال 7 أكتوبر وأطلب السماح

الأربعاء 26 فبراير 2025 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائد بالجيش الإسرائيلي : تمّ شلّنا لساعات طويلة خلال 7 أكتوبر وأطلب السماح



القدس المحتلة / سما/

أقرّ قائد الوحدة “8200” في الجيش الإسرائيلي، أنّ قوات الاحتلال شُلّت لساعات طويلة يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، في عملية المقاومة الفلسطينية التي انطلقت من قطاع غزة.
واعترف قائد هذه الوحدة أيضاً، بأنّه فشل في “منع هذا الحدث”، وأضاف أن “ما جرى لا يمكن تغييره”، متوجهاً بطلب السماح في إثر ذلك.
وبسبب اعترافهم بالفشل في 7 أكتوبر، قدّم مسؤولون في جيش الاحتلال الإسرائيلي استقالاتهم من مناصبهم، وفي مقدمتهم رئيس الأركان، هرتسي هاليفي، الذي طلب إنهاء مهماته في الـ6 من شهر آذار/مارس المقبل.
وعقب ذلك، تحدّثت “القناة 13” الإسرائيلية، عن سلسلة من الاستقالات، وقالت إنّ “هناك هزة في الجيش الإسرائيلي”، إذ أكدت أنّ قائد المنطقة الجنوبية، اللواء يارون فينكلمان، أعلن إنهاء منصبه، مقراً  بأن “الفشل في الـ7 من أكتوبر محفور في حياتي إلى الأبد”.

كذلك، قرّر هاليفي، إنهاء مهمات قائد لواء الشمال في فرقة غزة، حاييم كوهين، قبل نهاية ولايته، بحسب ما أورده موقع “والاه” الإسرائيلي، موضحاً أنّ هذا القرار جاء على خلفية تحقيقات هيئة أركان “الجيش” بشأن 7 أكتوبر.

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