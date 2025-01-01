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ملك الأردن يستقبل الرئيس السوري

الأربعاء 26 فبراير 2025 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملك الأردن يستقبل الرئيس السوري



عمان / وكالات/

 استقبل ملك الأردن عبد الله الثاني، الأربعاء، الرئيس السوري أحمد الشرع الذي يجري أول زيارة رسمية للمملكة منذ توليه مهام منصبه.

وقال الديوان الملكي الأردني، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن عاهل البلاد استقبل الرئيس السوري لدى وصوله مطار ماركا بالعاصمة عمان، في زيارة للمملكة غير محددة المدة.

وأوضح أنه كان في استقبال الشرع أيضا الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري الملك للشؤون الدينية والثقافية، ومبعوثه الشخصي، ورئيس الوزراء جعفر حسان، ووزير الخارجية أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، علاء البطاينة.

ولفت البيان الأردني إلى أنه يرافق الرئيس السوري في زيارته وزير الخارجية أسعد الشيباني، ومسؤولون آخرون.

ومن المتوقع أن يصدر في وقت لاحق الأربعاء، بيان آخر من الديوان الملكي بشأن تفاصيل اللقاء بين الملك عبد الله والشرع.

وترتبط الدولتان الجارتان بحدود برية طولها 375 كيلومترا، ما جعل المملكة الأكثر تأثرا بما شهدته سوريا خلال السنوات الماضية.

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