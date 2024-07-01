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نتنياهو: غزة أكبر سجن مفتوح على وجه الأرض لذا سمحنا لسكانها بالمغادرة دون دفع شيء وهدفنا القضاء على “حماس”

الأربعاء 26 فبراير 2025 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: غزة أكبر سجن مفتوح على وجه الأرض لذا سمحنا لسكانها بالمغادرة دون دفع شيء وهدفنا القضاء على “حماس”



القدس المحتلة / سما/

 أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضرورة دعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بقطاع غزة، مشددا على أهمية تطبيقها.
وقال نتنياهو، في كلمة له، إن “خطة ترامب بشأن قطاع غزة يجب أن تحظى بالدعم وأن تطبق”، مضيفا أن “الجميع يقول إن غزة أكبر سجن مفتوح على وجه الأرض، لذا سمحنا بالمغادرة دون دفع شيء”.
وتابع أن “الخطة تهدف إلى منح سكان قطاع غزة حرية مغادرته”، مشيرا إلى أن إسرائيل تؤيد هذه المبادرة.
وأكد نتنياهو أن “هدف إسرائيل الأساسي هو القضاء على حماس وإعادة المحتجزين، وضمان ألا يشكل القطاع تهديدا مستقبليا على البلاد”، لافتا إلى أن “إسرائيل تعمل على تغيير وجه الشرق الأوسط بفضل شجاعة مقاتليها وقرارات القيادة السياسية التي تم اتخاذها في هذا السياق.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعا إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر ودول عربية أخرى، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.

كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أنه أجرى مشاورات مع شركاء الولايات المتحدة في المنطقة، بما في ذلك مصر والأردن والسعودية والإمارات، حول خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة.
وأضاف روبيو في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية أن هذه الدول لم توافق على الخطة المقترحة، معربًا عن أمله في أن يقدم الشركاء العرب خطة أفضل لإعادة إعمار غزة وإدارتها.
جدير بالذكر أنه وبعد شهور من المفاوضات المكثفة في العاصمتين القاهرة والدوحة، وبمشاركة مندوبين من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، نجحت جهود الوساطة بالدفع بالطرفين الإسرائيلي وحركة حماس الفلسطينية، للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار.

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