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القاهرة : جلسة طارئة للبرلمان العربي حول إعمار غزة ومنع التهجير

الأربعاء 26 فبراير 2025 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القاهرة : جلسة طارئة للبرلمان العربي حول إعمار غزة ومنع التهجير



سما / وكالات /

من المقرر أن يعقد البرلمان العربي (التابع للجامعة العربية)، جلسة طارئة بشأن فلسطين، تحت شعار: "إعمار غزة واجب.. وتهجير أهلها جريمة"، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وعقدت لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي، برئاسة رئيس لجنة فلسطين محمد بن أحمد اليماحي، اجتماعا أمس الأول، ناقش مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وذلك تمهيدا لانعقاد جلسة اليوم.

وتبنى اجتماع البرلمان العربي في القاهرة، الأحد الماضي، وثيقة من (17) بندا لإسناد حق الشعب الفلسطيني، وجاء على رأسها الدعم التام لمواقف الأردن في رفض مقترحات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وجاء في الوثيقة: "ندعم الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ونرفض أشكال الاستيطان كافة، وإبطال أي ادعاء لحكومة الاحتلال بالسيادة على مدينة القدس".

وتضمنت الوثيقة أيضا دعم جهود مصر في رفض التهجير، ودعم جهودها مع قطر في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأكدت الدعم التام لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

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