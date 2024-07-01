الامم المتحدة : صعوبات كثيرة في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

نيويورك/ وكالات/

أكدت الأمم المتحدة، وجود "صعوبات كثيرة" في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الليلة الماضية، تعليقًا على وفاة 6 أطفال حديثي الولادة في غزة بسبب قيود الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات.

وأشار دوجاريك إلى أن 6 رضع فقدوا حياتهم جراء البرد القارس في غزة مؤخرًا، ليرتفع عدد الأطفال الذين لقوا مصرعهم جراء البرد إلى 15.

وأكد، أن سلطات الاحتلال فرضت قيودا على دخول المساعدات، وقال: "ما فهمته من زملائنا العاملين في المجال الإنساني، أن هناك العديد من الصعوبات في إدخال منزل متنقل (كرفان) والخيام، لا نزال نواصل إدخال بعضها، لكننا بحاجة إلى المزيد".