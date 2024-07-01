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استقرار أسعار النفط بعد انخفاض حاد

الأربعاء 26 فبراير 2025 09:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استقرار أسعار النفط بعد انخفاض حاد



وكالات / سما/

 استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد انخفاض حاد سجلته أمس حيث بلغت أسعار الخام أدنى مستوى لها منذ بداية العام في ظل مخاوف من تضرر الطلب على الطاقة جراء الرسوم الجمركية الأمريكية.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر أبريل المقبل بنسبة 0.23% إلى 69.09 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" العالمي للشهر نفسه بنسبة 0.23% إلى 73.19 دولار للبرميل.

ويوم أمس انخفضت أسعار الذهب الأسود إلى أدنى مستوى لها منذ بداية العام، وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 2.5% إلى 68.93 دولار للبرميل، بينما انخفضت عقود "برنت" بنسبة 2.35% إلى 73.02 دولار للبرميل.

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