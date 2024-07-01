قتيلان في جريمة إطلاق نار بالناصرة

الناصرة/ سما/

قُتل شابان، فجر اليوم الأربعاء، إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار قرب مفترق الخانوق في مدينة الناصرة، داخل أراضي عام 1948.

وهذه جريمة القتل الثالثة التي تسجل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 في غضون أقل من 12 ساعة، إذ قُتل مساء الثلاثاء، شاب، وأصيب آخر بجروح وُصفت بالمتوسطة، في جريمة إطلاق نار ارتُكبت بمدينة الرملة.

ويُستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أن حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل منذ مطلع العام الجاري 2025 وحتى اليوم، ارتفعت إلى 44 قتيلا، بينهم امرأتان.

وفي العام الماضي 2024، بلغ عدد ضحايا جرائم القتل هناك، 221 قتيلا، مقابل 222 قتيلا خلال عام 2023.